В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом Фото: REUTERS

За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Обще число жертв болезни за все время эпидемии в столице увеличилось до 7 573. Об этом 11 ноября сообщили в оперштабе.

Всего в России количество смертей от covid-19 превысило отметку в 31 тысячу. Тем временем, врачам в разных регионах страны удалось спасти от инфекции более 1,3 миллиона пациентов.

Напомним, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом следует носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком.

Сайт kp.ru писал, что ученые предложили быстрый способ определить covid-19. При специальном анализе пробирка с биоматериалом зараженного человека начинает светиться, что облегчает врачам сроки диагностирования болезни.