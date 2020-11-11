"В городе пока тихо": обстановка в Ереване после протестов спокойная

Обстановка в Ереване после протестов спокойная Фото: REUTERS

Корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая рассказала об обстановке в Ереване 11 ноября, после акции протестов в городе из-за подписанного соглашения о мире в Нагорном Карабахе.

По словам журналиста, митингующие выражали свое недовольство в самом центре города, на площади свободы. Карпицкая отметила, что в городе пока тихо, и показала, как за ее спиной играют музыканты.

- На улицах работает много полиции, но митингующих уже не осталось. Акции протеста ожидаются и завтра, - рассказала она для kp.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армению прибыли российские миротворцы. После этого протестующие в Ереване заявили о необходимости отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. В центре города начались стычки протестующих с сотрудниками полиции. В результате оказались задержаны более ста человек.