Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Одна из задач – сделать Арктику удобнее для жизни людей»

Андрей Чибис считает развитие туризма отдельным трендом Мурманской области. Фото: Росконгресс

11 ноября в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в региональной сессии «Лидеры новой экономики: тренды и бренды», организованной при поддержке правительства Москвы. Участники мероприятия обсудили стремительное формирование лидеров и трендов, которые становятся фактором роста для целых отраслей.

«В Мурманской области сегодня одна из задач, ключевых трендов – сделать Арктику и относящиеся к ней населённые пункты удобнее для жизни людей. Поэтому мы определили свои векторы движения по нескольким основным направлениям», – сообщил губернатор.

Глава региона в своем выступлении отметил тему городской экономики и городской среды. Один из основных проектов в этой сфере направлен на реновацию портовых территорий в Мурманске и создание на них уникального городского пространства и международного культурно-делового центра, интегрированного в современную городскую застройку, для реализации геополитического и культурного потенциала региона.

«Сегодня мы разрабатываем очень детальный проект, помимо текущего благоустройства, – проект трансформации городского пространства. Это своего рода редевелопмент портовой территории и неработающего судоремонтного завода, – пояснил Андрей Чибис. - Благодаря реализации проекта будет обеспечена связка между этой территорией и историческим центром города. Появится качественно новое городское пространство».

Ещё одним важным для Арктики трендом губернатор назвал сохранение экологии. По словам Андрея Чибиса, благодаря специальным инвестконтрактам, которые уже реализованы на территории Мурманской области, и зафиксированным законодательно решениям, более 100 млрд рублей в ближайшие несколько лет будут направлены на цифровую трансформацию экономики и создание новых экологически чистых производств.

«И ещё отдельный тренд Мурманской области – это развитие туризма. Мы расцениваем его как отрасль экономики. Необходимо сделать Арктику привлекательной и доступной, вывести внутренний туризм на европейский уровень», – завершил выступление на сессии Андрей Чибис.