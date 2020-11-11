Эксперты: нефть вырастет до 53 долларов за баррель, а доллар упадет до 73 рублей

Доллар может подешеветь до 73 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на нефть на мировых биржах стремительно растут, такого не наблюдалось с весны. 11 ноября цена барреля марки Brent превысила 45 долларов – это психологически важная отметка.

Согласно оценке аналитиков, до конца года мы можем увидеть показатели в 50 долларов.

- Нефть имеет потенциал не только вернуться к максимумам конца августа и превысить 46,5 долларов за баррель, но и попробовать пробиться в диапазон 46,5—53,5 доллара, - полагает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Черному золоту предсказывают рост, а вот американской валюте – снижение. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, доллар будет падать. До конца года он может опуститься до диапазона 73-75 рублей.

- В случае дальнейшего роста стоимости нефти, рубль будет укрепляться. При таком раскладе евро может опуститься до 86-88 рублей, а доллар до 73-75 рублей, - заключил в беседе с RT Игорь Галактионов.

Эксперты отмечают, что фондовые рынки демонстрируют стабильный рост на фоне новостей о победе Джо Байдена в президентских выборах в США и успехе американской вакцины от коронавируса. Но прогнозы, как долго будет сохраняться позитивная тенденция, пока делать не берутся, пишет газета "Известия".