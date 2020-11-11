Спрос на коттеджи в новогоднюю ночь может подскочить в два раза

Новогоднюю ночь россияне проведут дома Фото: Влад КОМЯКОВ

Рынок аренды сегодня очень активен, подогревает интерес всех участников предстоящие новогодние праздники. Так как праздничные мероприятия в заведениях общепита запретили, многие стали рассматривать аренду дома с собственной кухней и территорией.

- В таких условиях спрос на аренду загородного жилья может увеличиться вдвое. Уже сейчас идет бронирование ликвидных объектов, и они уйдут моментально. К началу декабря предложения может на всех не хватить, а то, что останется, будет по предельно высоким ценам или в отдаленных локациях, - комментирует «Российской газете» руководитель департамента аренды компании «Азбука жилья» Роман Бабичев.

В «ИНКОМ-Недвижимость» более скромны в прогнозах, эксперты агентства полагают, что в Подмосковье показатель вырастет на 15-20%. Виной всему весенняя и летняя изоляция на дачах. Теперь подобный отдых ассоциируется с заточением и данные места перестали быть привлекательны для праздников.

Еще один аргумент в пользу «остаться дома» - это желание сэкономить, многие опасаются финансовой нестабильности и предпочтут не тратиться на аренду недвижимости для встречи праздника.

Многие пытаются найти лазейки, чтобы сэкономить. Популярностью пользуется аренда домов в других регионах, где цены скромнее.

- Интерес есть, но принимать окончательное решение люди боятся, помня весенний карантин. Тем временем, стоимость краткосрочной аренды в Москве подорожала с 12 до 14 тысяч рублей в день, а в Подмосковье снизилась с 10 до 9,5 тысяч рублей, - делится руководитель направления краткосрочной аренды в "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

В агентстве недвижимости «МИЭЛЬ» полагают, что указанные цены относятся к буднему дню, ближе к 31 декабря ценник вырастет в несколько раз.

Например, коттедж, который в обычное время сдается за 100 тысяч рублей в месяц, может предлагаться на несколько дней за 80 тысяч.

Ранее глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам на фоне распространения коронавируса провести предстоящие новогодние праздники дома. Это поможет снизить риск инфицирования вирусом, пишет газета "Известия".