Стало известно, куда из своих регионов мечтают перебраться россияне Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, куда из своих регионов мечтают перебраться россияне. Интерес к покупке жилья от «иногородних» вырос в 2020 году в некоторых субъектах страны в 2-раза.

Например, в Москву чаще всего хотят перебраться жители Самарской области, они задумываются о покупке жилья в столице в три раза чаще. А жители Подмосковья удвоили интерес к недвижимости в Санкт-Петербурге. В свою очередь, Петербуржцы в полтора раза чаще стали посматривать в сторону Краснодарского края и Крыма. Из ХМАО, ЯНАО и Омской области мечтают перебраться в Тюмень. Такие данные приводят в "Авито Недвижимость".

Наиболее популярные регионы для переезда:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская область,

Краснодарский край,

Тюмень.

- По сравнению с прошлым годом объем заявок на межрегиональные сделки в целом по России вырос на 30-35%, - комментирует «Российской газете» руководитель межрегионального направления федеральной компании "Этажи" Екатерина Ярина.

Активнее всего переезжают из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Новосибирской, Омской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского края, Кемеровской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

- Спрос на московскую недвижимость за последние два месяца вырос на 20%. Часто приобретают квартиры бизнес-класса, кто-то для себя, кто-то как выгодное вложение средств, - подчеркивает управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич.

Как выросли цены на новостройки с начала 2020 года:

Москва +16,5%,

Московская область +13,1%,

Санкт-Петербург + 13,1%,

Новосибирская область + 5%

Самарская область +3,5%,

Красноярский край + 2,6%.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года. Особенно много желающих встретить главную ночь года в Сочи, Краснодаре, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, пишет RT.