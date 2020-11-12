Названы сроки начала массовой вакцинации в России от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия уже изобрела несколько вакцин против коронавируса, две из которых официально зарегистрированы. Они прошли все необходимы исследования и доказали свою эффективность и безопасность для граждан. О том, когда же в стране начнется массовая вакцинация россиян, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, началом этого процесса можно считать конец ноября-начало декабря 2020 года.

- Конец ноября - начало декабря можно будет считать началом массовой вакциннации, которая будет уже происходить не по производственному принципу, как сейчас врачей в первую очередь вакцинируют и учителей, а по месту жительства граждан, - заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в России растет число зараженных коронавирусом. За все время эпидемии в стране скончались более 31 тысячи пациентов с covid-19. Из-за распространения инфекции в столице отменили все новогодние программы, ряд регионов принимает самостоятельные меры для минимизации угрозы.