В ЦБ рассказали о новой схеме, придуманной мошенниками для кражи денег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества, на которую стали попадаться клиенты банков. За последние дни появилось несколько десятков сообщений о применении нового сценария обмана.

Мошенники звонят человеку от имени сотрудника банка и просят приехать в отделение. Говорят, что нужно решить финансовые проблемы по безопасности счета, переключают на коллег и когда человек соглашается, по пути отправляют ему сообщает в мессенджере.

Особенно стоит отметить, что переписка ведется с брендированного аккаунта, то есть, у жертвы не возникает сомнения, что она на крючке у преступников. Сообщают, что нужно срочно перевести деньги на псевдо-безопасный счет, который на деле является подставным.

Это одна из схем с использованием методов социальной инженерии, сообщили «Известиям» в регуляторе.

За последние две недели компания «Инфосистемы Джет» зафиксировала более 20 аналогичных случаев.

- Человека обрабатывают сразу несколько псевдо-сотрудников банка, подделывается не только номер, с которого звонят, но и аккаунт в мессенджере. Полная имитация подлинности происходящего, - комментирует начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2020 года было заблокировано свыше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров. Это почти в четыре раза больше, чем в первое полугодие 2019-го.

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