Служба нацбезопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова.

Сообщается, что пока он задержан на 72 часа, это предварительный арест. Шармазанова обвинили в организации незаконного собрания, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сразу несколько политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана. Протестующие выдвинули требование отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Причиной оказалось подписание трехстороннего заявления по прекращению военных действий в зоне конфликта - Нагорном Карабахе.

Тем временем, корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая рассказала об обстановке в Ереване 11 ноября, после акции протестов в городе. По словам журналиста, митингующие выражали свое недовольство в самом центре города, на площади Свободы. В целом в городе обстановка спокойная.