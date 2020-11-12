Продление новогодних каникул на две недели объяснили эксперты

Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предложили продлить новогодние каникулы еще на две недели, до 24 января. При этом отмечается, что выходные дни должны быть с сохранением заработной платы. Такую инициативу Правительству РФ предложили члены партии «Коммунисты России» из-за роста случаев заражений граждан коронавирусом.

Считается, что подобная мера позволит защитить здоровье россиян на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, а также избежать переполнения медучреждения, и выиграть время для широкого распространения российских вакцин, считают авторы инициативы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за эпидемии в Москве будут отменены все новогодние гуляния и праздничные программы. Также в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и кафе. Россиян призывают встретить праздник дома, в кругу семьи и стараться реже выходить на улицу.