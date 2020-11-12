Врач оценил опасность бессимптомного течения коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Одна из легких форм течения коронавируса у человека - бессимптомная. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По мнению врача, для инфицированного это может быть самым лучшим вариантом, ведь симптомов болезни нет.

При этом Болибок добавил, что в таком проявлении covid-19 не опасен для зараженного, у человека не наблюдается отклонений в состоянии здоровья.

- Бессимптомное течение ковида нельзя назвать болезнью. Человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, иммунная система реагирует и вырабатывает антитела. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемии - перенести все бессимптомно, - цитирует слова иммунолога НСН.

Ранее сообщалось. что в России растет число заболевших коронавирусом. В связи с этим граждан призывают реже появляться на улице, тщательно мыть руки с мылом и носить маски.