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Коронавирус Covid-19

Врач оценил опасность бессимптомного течения коронавируса

Иммунолог раскрыл, как форма болезни отражается на организме
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач оценил опасность бессимптомного течения коронавируса

Врач оценил опасность бессимптомного течения коронавируса

Фото: Александр ГЛУЗ

Бессимптомное течение коронавируса может быть самым лучшим вариантом для заболевшего, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, такое протекание COVID-19 не несет опасности для зараженного. Болибок указал, что в таком случае у человека не наблюдается отклонений в состоянии здоровья.

«Бессимптомное течение инфекции — это не болезнь, человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела… Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемии – перенести все бессимптомно», — цитирует иммунолога 11 ноября НСН.

Распространение коронавируса в мире