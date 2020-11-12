Раскрыта главная трудность борьбы с коронавирусом в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус продолжает активно распространяться среди граждан. Инфекция уже унесла жизни более 31 тысячи россиян. О том, в же на самом деле заключается главная трудность борьбы с covid-19 в России, рассказал глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

По словам эксперта, вся сложность в том, что эпидемический процесс коронавирусной инфекции в РФ из завозного стал локализовавшимся, из-за чего с ним стало трудно бороться. Его словам приводит ТАСС.

- Если изначально, на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас это фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, - рассказал Гинцбург.

Напомним, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией гражданам необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В случае недомогания или проявления симптомов нужно вызвать врача на дом.