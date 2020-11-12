Стало известно, сколько управляющих компаний скрывают от граждан свои доходы и расходы Фото: Влад КОМЯКОВ

В России почти половина управляющих компаний (УК) скрывают от жителей свои доходы и расходы, не исполняя должным образом свою обязанность публикации информации в ГИС ЖКХ.

Сообщается, что кроме этого компании не указывают количество домов, находящихся в своем управлении. Об этом «Известиям» рассказали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

Также стало известно, что из более 18 тысяч УК в стране, которые имеют лицензии, каждая вторая не размещает информацию о доходах и расходах, а каждая пятая - о количестве домов в управлении и числе персонала.

Всего за период с 2018 по 2020 годы за подобные нарушения российским управляющим компаниям выписали более 650 штрафов (в среднем их сумма составляет 5,7 тысяч рублей) и выдали 3,3 тысячи предупреждений.