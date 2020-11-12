В ВОЗ рассказали о различии симптомов гриппа и коронавируса Фото: REUTERS

Коронавирус не зря часто путают с гриппом, ведь их симптомы схожи. Специалисты Всемирной организации здравоохранения объяснили, как отличить covid-19 от обычного гриппа.

Сообщается, что заражение коронавирусом человека может вызывать дополнительно потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру выше 38 градусов.

- Коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Но ковид может вызвать также и потерю вкуса и обоняния, - рассказали РИА Новости в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что в России, как и в ряде других стран, зафиксирован рост числа инфицированных. В связи с этим граждан просят минимизировать поездки на общественном транспорте. носить маски и и перчатки. а также тщательно мыть руки с мылом.