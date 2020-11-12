Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах России Фото: Мария ЛЕНЦ

различных субъектах страны он уже составляется от 5 до 65,3 процента, сообщил глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

В июне этого года в России началась программа по оценке популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. На первом этапе исследования эксперты проанализировали иммунитет более 74 тысяч добровольцев в 26 российских субъектах, второй этап стартовал в сентябре и октября текущего года, третий – в ноябре-декабре.

- В ходе первого этапа уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2 процента, а ко второму достиг уже 5,1-65,3 процента, - отметил Арег Тотолян в интервью РИА Новости.

Пятнадцать регионов России отличились ростом иммунной прослойки в 1,5—2 раза, добавил директор НИИ.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что иммунитет против коронавирусной инфекции есть уже у примерно 2,5-3 миллионов жителей российской столицы.