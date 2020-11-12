Трамп не признает поражение на выборах в США после подсчета голосов Фото: REUTERS

Несколько советников Дональда Трампа считают, что ему пора прекратить оспаривать результаты голосования на выборах президента США. Несмотря на это, политик не признает поражение на выборах даже после подсчета голосов и фактической победы своего соперника Джо Байдена, пишет канал NBC News, ссылаясь на близкие к Трампу источники.

- Не ждите, что он признает поражение. Скажет, что мы не можем доверять результатам, - заявил один из его высокопоставленных советников. Другой помощник действующего главы государства отметил, что даже сам Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю.

Тем не менее, некоторые советники республиканца до сих пор верят в его возможную победу и поддерживают попытки бороться за власть, но из количество сокращается все быстрее. Многие советники прилагают все усилия, чтобы убедить Трампа «двигаться дальше» и принять участие во втором туре выборов в сенат Джорджии для укрепления своего влияния в партии республиканцев.

Напомним, что по данным американских средств массовой информации, на выборах главы Соединенных Штатов уже победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он уже заявил народу о своей окончательной победе.

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