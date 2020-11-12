Последние новости на утро 12 ноября 2020: Названы сроки начала массовой вакцинации в России от COVID-19

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 12 ноября 2020 года: Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация граждан против covid-19. По его словам, началом этого процесса можно считать конец ноября-начало декабря 2020 года. Вакцинация населения будет происходить "не по производственному принципу, как сейчас врачей в первую очередь прививают и учителей, а по месту жительства граждан".

Разница есть: в ВОЗ рассказали, как различить грипп от коронавируса. Так, при заражении ковидом у человека может вызывать дополнительно потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру выше 38 градусов.

Российский постпред Василий Небензя допустил, что Россия вынесет ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Политик отметил, что "для других это будет неприятный разговор".

В Ереване оппозиция планирует провести 12 ноября в 17:00 (16:00 по мск) новый протестный марш с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее там прошла акция протеста, но обстановка в целом в городе была спокойной.