Россияне стали массового уезжать в деревни во время пандемии коронавируса

Как пандемия может повлиять на процессы деурбанизации, оценили эксперты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула жителей России к мысли о переезде из крупных городов в маленькие деревни. Люди поняли, что за городом можно комфортно, работая в удаленном формате. Глава комитета российской Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин в интервью «Известиям» отметил, что эпидемия определила сельскую территорию как место, которое может защитить людей от таких опасных явлений.

- Сегодня все дачи забиты, люди уезжают в сельскую местность. Даже в холод оттуда не уезжают. Важно, чтобы это явление было не краткосрочным. Должна произойти перезагрузка из этих крупных мегаполисов в сторону малых городов и населенных пунктов, - отметил политик.

Владимир Кашин подчеркнул, что в сельской местности необходимо развивать инфраструктуру: строить дороги, медицинские учреждения и дошкольные организации.

Ранее сообщалось, что многие жители России решили провести самоизоляцию во время пандемии подальше от городской суеты. Сайт kp.ru рассказал, во сколько обойдется современный домик в деревне.