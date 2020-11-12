Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Россияне стали массового уезжать в деревни во время пандемии коронавируса

Эпидемия определила сельскую территорию как место, которое может защитить людей от таких опасных явлений
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Как пандемия может повлиять на процессы деурбанизации, оценили эксперты

Как пандемия может повлиять на процессы деурбанизации, оценили эксперты

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула жителей России к мысли о переезде из крупных городов в маленькие деревни. Люди поняли, что за городом можно комфортно, работая в удаленном формате. Глава комитета российской Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин в интервью «Известиям» отметил, что эпидемия определила сельскую территорию как место, которое может защитить людей от таких опасных явлений.

- Сегодня все дачи забиты, люди уезжают в сельскую местность. Даже в холод оттуда не уезжают. Важно, чтобы это явление было не краткосрочным. Должна произойти перезагрузка из этих крупных мегаполисов в сторону малых городов и населенных пунктов, - отметил политик.

Владимир Кашин подчеркнул, что в сельской местности необходимо развивать инфраструктуру: строить дороги, медицинские учреждения и дошкольные организации.

Ранее сообщалось, что многие жители России решили провести самоизоляцию во время пандемии подальше от городской суеты. Сайт kp.ru рассказал, во сколько обойдется современный домик в деревне.

Распространение коронавируса в мире