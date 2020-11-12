В Госдуме предложили повысить маткапитал на 20 процентов Фото: Влад КОМЯКОВ

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию материнского капитала. Депутат Евгений Фёдоров отметил, что повышение необходимо, чтобы подтолкнуть семьи к решению родить ребенка. По данным Счётной палаты, с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Пересмотр суммы выплаты может стать хорошим подспорьем для семей и частично решить демографическую проблему в стране.

Парламентарий предлагает произвести увеличение на 20% с лета 2021 года. Соответствующее обращение уже направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Эксперты соглашаются, что подобная мера является логичной и будет воспринята семьями позитивно.

- Перед Россией стоит важнейшая задача – снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости. Особенно это актуально на фоне событий 2020 года. Пандемия оказала негативное влияние на рынок труда и доходы граждан, из-за чего многие семьи могут перенести свои планы по рождению детей на неопределённый срок, — отметил в беседе с RT Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года изменения в систему расчета МРОТ в сторону увеличения. Изменение коснется 4 тысяч человек, сообщает ОТР.