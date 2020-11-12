Стало известно, сколько мужчин готовы отправиться в декрет вместо супруги

Только 27% мужчин готовы уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснили, сколько мужчин готовы отправиться в декретный отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Эксперты провели опросы тысячи мужчин, состоящих в браке, и оказалось, что большинство из них предпочитает сохранить роль добытчика в семье.

Полностью исключают возможность декрета 35% респондентов. 26% до конца не уверены, но вряд ли согласятся, если перед ними поставят соответствующий выбор.

12% допускают такую возможность при отсутствии других вариантов. И только 27% готовы остаться дома и ухаживать за крохой вместо мамы малыша, сообщает RT.

Проблема рождаемости остро стоит в России.По данным на осень 2020 года суммарный коэффициент (это среднее количество детей на одну женщину) снизился до 1,5. Параллельно с этим показателем снижается количество абортов.За последние пять лет сокращение почти на треть, однако на показатели рождаемости данные факторы не влияют. Эксперты объяснили газете "Известия" почему так происходит.