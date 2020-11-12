Центр Гамалеи сообщил о проблемах с транспортировкой вакцины от Pfizer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная вакцина от коронавирусной инфекции от фармацевтической компании Pfizer может столкнуться с серьезными проблемами на этапе транспортировки. Это связано с особенностями хранения препарата: вакцина должна храниться при крайне низких температурах. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал глава российского научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- На первый взгляд там очень большие проблемы с логистикой. Вакцина от Pfizer хранится при минус 75 - минус 80 градусах по Цельсию. Даже в европейских государствах ее транспортировка будет представлять очень непростую проблему по сравнению с нашей вакциной «Спутник V», - отметил директор центра в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Гинцбург отметил, что российский препарат, разработанный центром Гамалеи, должен храниться при температуре в минус 18 градусов по Цельсию. Такие условия легко обеспечить при логистике.

Как сообщал сайт kp.ru, на днях компании BioNTech и Pfizer обнародовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса. По данным западных ученых, риск заразиться инфекцией при применении препарата более чем на 90 процентов ниже, чем без него.

Напомним, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на третьем этапе испытаний достигла отметки в 92 процента.