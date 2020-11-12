Роспотребнадзор назвал группу наиболее подверженных пневмонии россиян Фото: Виктория ДУДИНА

Более 70% всех заболевших внебольничной пневмонией в России являются взрослыми городскими жителями. При этом жители сельской местности меньше подвержены этому заболеванию. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг, 12 ноября.

- Многолетние наблюдения показывают, что заболеваемость внебольничными пневмониями в России не однородна. Четко выраженной сезонности у нее нет. В структуре больных пневмонией преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в эпидемиологии, - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Очаги пневмонии, как правило, возникают в семьях на фоне несвоевременной изоляции больных ОРВИ, а также из-за нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену. Вспышки внебольничной пневмонии чаще всего протекают на фоне заболеваемости ОРВИ.

Для профилактики данного заболевания Роспотребнадзор посоветовал вести здоровый образ жизни, делать физические упражнения, соблюдать правильное питания, режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также требования гигиены. Кроме того, следует каждый год прививать от гриппа, ведь пневмония зачастую является его осложнением.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, доктор Евгений Комаровский развеял несколько популярных мифов о пневмонии и ее лечении. Врач подчеркнул, что антибиотики далеко не всегда являются эффективными при этом заболевании, поскольку воспаление легких может иметь вирусную или бактериальную природу.