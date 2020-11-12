Зеленский поведал об «общих победах» Украины и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об «общих победах» Соединенных Штатов и Украины, поздравляя своих западных коллег с Днем ветеранов. Об этом он написал в четверг, 12 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

- Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника – США. Украинские американцы с честью и достоинством проходили службу в рядам американских Вооруженных сил. Легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей, - заявил президент Украины.

В качестве примера Владимир Зеленский привел морского пехотинца Майкла Странка, участвовавшего в боях за Иводзиму во времена Второй мировой войны, а также рассказал о нескольких гражданах Соединенных Штатов украинского происхождения, который были удостоены высшей американской военной награды - Медали Почета.

- Сегодня украино-американские ветераны трепетно хранят культуру Украины и боевой дух казачества. Спасибо вам, - добавил политик.

Украинский лидер напомнил и о Романе Купчинском, руководителе украинской редакции радио «Свобода» в 1991—2002 годах. Зеленский заявил, что это пример «тихого, самоотверженного служения».