Потливость является признаком опасной болезни, заявили врачи Фото: Андрей КАРА

Потливость, которая возникает без какой-либо очевидной причины, является одним из самых распространенных симптомов опасного заболевания – болезни Паркинсона. Об этос в четверг, 12 ноября, пишет издание Express, ссылаясь на мнение медиков из Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Как правило, симптомы этого недуга развиваются постепенно и с первого взгляда кажутся незначительными, однако приводят к крайне серьезным последствиями. Одним из самых неочевидных, но распространённых признаков болезни Паркинсона является чрезмерном потоотделение.

В основном оно затрагивает верхнюю часть тела пациента. Издание отмечает, что следует немедленно обратиться к врачам в случае обнаружения у себя этого симптома.

Болезнь Паркинсона - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое медленно прогрессируют с годами. Главными признаками этой болезни являются нарушения двигательных функций, например, ригидность мышц, тремор и гипокинезия.