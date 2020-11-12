Зараженного коронавирусом Зеленского госпитализировали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зараженного коронавирусной инфекцией украинского президента Владимир Зеленского госпитализировали в медицинское учреждение. В больнице, где политик проходит лечение, выделили специальный кабинет, где он проводит совещания. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

- Все очень строго, регламентировано протоколом. Зеленский находится в Феофании, где есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Он лежит в изолированной палате, там установлена спецсвязь, - сообщил Михаил Подоляк в интервью изданию «Украинская правда».

Напомним, что Зеленский сообщил о своем положительном тесте на коронавирус в минувший понедельник. Чуть позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что заразился инфекцией.

Отмечается, что Ермак тоже находится в отдельной изолированной палате. График работы у политиков остался стандартным, но от коллег из офиса президента они изолированы. Подоляк добавил, что Зеленский и Ермак также не видятся в больнице, они общаются по телефону.