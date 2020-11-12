Правящая партия Армении предложила оппозиции назвать альтернативу миротворцам в Карабахе Фото: REUTERS

Правящая в Армении партия «Мой шаг» предложила оппозиции страны выступить с заявлением по ситуации с прекращением войны в Карабахе. В частности, оппозиционерам предложили сообщить, готовы ли они отказаться от российского посредничества в нагорнокарабахском урегулировании и продолжить боевые действия. Сообщение правящего блока в среду опубликовали армянские СМИ.

- Мы предлагаем оппозиции сделать заявление для Армении и всего мира в целом. Поддерживает ли она отказ от посредничества России в конфликте? Поддерживают ли вывод российских миротворцев с линии соприкосновения? Или оппозиция поддерживает продолжение войны. После этого оппозиция должна представить дорожную карту победы в случае возобновления военных действий в Карабахе, - говорится в заявлении.

Напомним, что 9 ноября президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, конфликтующие стороны останавливаются на своих занимаемых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из России.

Остановка боевых действий вызвала негодование армянской оппозиции. 11 ноября сторонники 17 политических партий Армении организовали в центре Еревана митинг, потребовав отставки Пашиняна с должности премьер-министра страны.

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