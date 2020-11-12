После митинга в Армении задержали десять лидеров оппозиции

Следствие сообщило о предварительном аресте десяти оппозиционеров после митинга в Ереване Фото: REUTERS

Следствие сообщило о предварительном аресте десяти армянских оппозиционеров после митинга в Ереване. В их числе оказались и бывший глава Службы национальной безопасности Армении Ванецян Артур, лидер главной оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель политической фракции «Дашнакцутюн». Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила пресс-служба армянской Специальной следственной службы.

- В рамках расследования уголовного дела были задержаны высокопоставленные должностные лица. Дело возбудила следственная служба по факту организации или участия в незаконном митинге в столице государства. Арестовали Гагика Царукяна, Гарника Исагуляна, Сурена Суренянца, Гегама Манукяна, Давида Амбарцумяна, Ару Саакяна, Артура Ванецяна, Эдуарда Шармазанова, Артура Казиняна и Ишхана Сагателяна, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вчера в центре Еревана прошел крупный митинг, организованный оппозиционными партиями после подписания заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Сегодня правящая армянская партия «Мой шаг» предложила оппозиции страны выступить с заявлением по ситуации с прекращением войны в Карабахе. В частности, оппозиционерам предложили назвать альтернативу российским миротворцам в регионе или заявить о своем желании продолжить войну.

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