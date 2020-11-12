Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 ноября 2020: врачи выявили более 21 тысячи зараженных

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 ноября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах, общее число инфицированных россиян с начала пандемии достигло отметки в 1 858 568. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба о новых случаях заражения коронавирусом в России на 12 ноября 2020.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5 997) и в Санкт-Петербурге (1 667). Отмечается, что 25,8 процента новых заболевших коронавирус переносят болезнь без клинических проявлений.

За сутки в России от коронавируса или осложнений после него умерли 439 человек, с начала пандемии количество летальных исходов составило 32 032. Однако сегодняшний день отличился и положительным рекордом: за сутки в стране зафиксировали максимальное с начала эпидемии количество выздоровевших от коронавируса - 18 811 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, российской правительство поручило губернаторам регионов при необходимости вводить ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, не допуская негативных экономических последствий.