Александр Ерохин - один из трех игроков с "подозрительным" результатом теста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 12 ноября, стало известно, что у трех игроков сборной России, которые ранее сдали подозрительный тест на коронавирус, повторное исследование не нашло никаких следов инфекции. Результаты анализов у Александра Ерохина, Даниила Лесового и Антона Заболотного - отрицательные. Тесты сдавались в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба сборной России.

- В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России. Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител, - уточняется в сообщении пресс-службы сборной России.

Ранее, напомним, ранее об этой ситуации высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Сказав, что по той работе на тренировках, которую показывали все трое, сложно было сказать, что они чем-то болеют.

Сегодня же, вечером 12 ноября, напомним, сборная России проведет контрольный поединок с командой Молдавии в Кишиневе. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал "Матч ТВ", а на сайте KP.RU - будет прям онлайн-трансляция этой игры.