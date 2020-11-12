Коронавирус у Юлии Волковой: заражение экс-солистки группы «Тату» опровергли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тест на коронавирус у Юлии Волковой, бывшей солистки российской группы «Тату» показал отрицательный результат. В средствах массовой информации появились данные о заражении певицы коронавирусной инфекцией, однако концертный директор артистки Катерина Дорош опровергла подобные заявления.

- Тест на заболевание дал отрицательный результат. Она чувствует себя хорошо, в настоящее время находится у себя дома. Все, что пишут о ее заражении, - это неправда, - сообщила она в интервью изданию "Вечерняя Москва" в четверг, 12 ноября.

Катерина Дорош добавила, что была весьма удивлена появившимися в СМИ новостями о заражении Волковой, которая якобы ушла на карантин из-за коронавируса.

Как сообщал сайт Kp.ru, в настоящее время проходит лечение от коронавируса в одной из московских клиник 42-летний Сергей Светлаков. Информация о тяжелом течении болезни у популярного ведущего не подтвердилась.