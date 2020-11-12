Москвичи оказались лидерами по потреблению антидепрессантов Фото: Иван ВИСЛОВ

По итогам сентября и октября жители Москвы стали лидерами по потреблению антидепрессантов. На столичный регион пришлось наиболее число покупок препаратов данной группы.

По данным DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка, за указанный период в городе было продано свыше 274 тысяч упаковок препаратов, на общую сумму 259,89 млн рублей. Этот показатель на 15,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

А вот в других регионах, обычно лидирующих по объемам продаж, наоборот показатели снизились.

Где стали меньше покупать антидепрессанты:

Московская область − 8,1% (103 тысячи)

Санкт-Петербург −12,5% (58 тысяч),

Краснодарский край − 16,5% (42 тысячи),

Ростовская область −12,6% (35 тысяч).

Стоит отметить, что в Москвы выросли не только продажи антидепрессантов, но и ноотропных препаратов, стимулирующих мозговые функции, на 5,8%. Было куплено 882 тысячи упаковок, сообщает NEWS.ru.

Тем временем, в российских аптеках наблюдается дефицит лекарств. Эксперты уверены, что проблема не будет разрешена в ближайшее время, пишет газета "Известия".