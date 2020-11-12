Правительство продлило налоговые каникулы для пострадавших из-за пандемии предприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России продлило налоговые каникулы для пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенных на ее фоне ограничений предприятий еще на три месяца. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

- По поручению президента страны кабмин продлевает налоговые каникулы для бизнеса. Эту антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших во время пандемии отраслей мы продлеваем еще на три месяца, то есть до конца текущего года, - объявил глава правительства России.

По словам Михаила Мишустина, мера поддержки коснется компаний, осуществляющих деятельность в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также спортивных и развлекательных организаций и предприятий, которые организуют конференции и выставки.

Как сообщал сайт Kp.ru, ситуация в российской экономике на фоне пандемии премьер-министр России оценил как тяжелую, отметив, что россияне и бизнес нуждается в поддержке государства.