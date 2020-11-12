Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в «необычном формате», заявил Песков Фото: REUTERS

Ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина в этом году состоится в «необычном формате» с элементами прямой линии. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что точную дату проведения, а также детали и формат конференции объявят чуть позже.

- Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции. Мы ее прорабатываем и готовим ее таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов с главой государства, - сказал Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль по-прежнему планируют включить в ежегодную большую конференцию Путина элементы прямой линии.