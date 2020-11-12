Курс рубля на 12 ноября 2020: валюта перешла к укреплению вслед за нефтью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская валюта после незначительного снижения в начале торгов Московской биржи вышла плюс по отношению к американской и европейской на фоне возобновившегося роста цен на нефтяные ресурсы. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 12 ноября 2020 года.

По расчетам «завтра» на 11:30 по московскому времени курс доллара снижался на 17 копеек. Американская валюта упала до 76,96 рубля. Тем временем курс евро снизился на 15 копеек до 90,65 рубля.

Цена на январский фьючерс нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,18 процента. Стоимость топлива достигла отметки в 43,88 доллара за баррель. Нефть WTI торгуется на уровне 41,79 доллара за баррель, то есть на 12 процентов выше уровня закрытия последней сессии.

За последние дни рубль максимально терял в ходе торгов почти 32 копейки по отношению к доллару и 30 копеек по отношению к евро.