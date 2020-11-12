«Оппозиция пытается спекулировать»: Лавров прокомментировал протесты в Ереване

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал протесты в Ереване после заявления лидеров трех стран о прекращении войны в Карабахе. В интервью в четверг, 12 ноября, глава ведомства отметил, что армянская позиция пытается спекулировать на этой ситуации, поскольку ей «обидно, что все так завершается».

- По несколько раз с каждым из коллег общался президент Путин. В итоге состав миротворческой миссии был согласован всеми сторонами. Мы видим протесты, которые поднялись в Ереване. Видим, как оппозиция пытается спекулировать. Им обидно, что так завершается.

Сергей Лавров также отметил, что российская сторона предпочла бы, чтобы весь конфликт был урегулирован на принципах группы ОБСЕ.