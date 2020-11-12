«Оппозиция пытается спекулировать»: Лавров прокомментировал протесты в Ереване Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал протесты в Ереване после заявления лидеров трех стран о прекращении войны в Карабахе. В интервью в четверг, 12 ноября, глава ведомства отметил, что армянская позиция пытается спекулировать на этой ситуации, поскольку ей «обидно, что все так завершается».

- По несколько раз с каждым из коллег общался президент Путин. В итоге состав миротворческой миссии был согласован всеми сторонами. Мы видим протесты, которые поднялись в Ереване. Видим, как оппозиция пытается спекулировать. Им обидно, что так завершается, - сказал министр.

Сергей Лавров также отметил, что российская сторона предпочла бы, чтобы весь конфликт был урегулирован на принципах группы ОБСЕ.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня правящий блок Армении предложил оппозиции страны выступить с заявлением по ситуации с прекращением войны в Карабахе. В частности, оппозиционеров попросили назвать альтернативу мирному соглашения, подписанному лидерами трех государств.