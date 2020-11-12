Пашинян заявил, что армия оказалась бы в окружении при отказе от заявления по Карабаху Фото: REUTERS

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении. Об этом политик заявил в четверг, 12 ноября, во время своего обращения к нации.

- Мы могли за считанные дни потерять Степанакерт. Многие говорят, что ничего бы толком не изменилось бы, если бы мы потеряли его, Гадрут и Шуши, однако при потере Степанкерта, мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт, - объяснил свое решение подписать мирное соглашения глава правительства Армении.

Пашинян отметил, что в первые дни войны были тылом, поэтому в них не было необходимых для обороны укреплений.

При утрате этих городов оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Политик напомнил, что в армии более 20 тысяч военнослужащих, которые оказались бы в кольце с «перспективой гибели или пленения».

Премьер-министр Армении подчеркнул, что считает приоритетом своего правительства сохранение стабильности в государстве.