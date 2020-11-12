Премьер Армении: документ по Карабаху не предполагает окончательного решения вопроса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписанный лидерами России, Армении и Азербайджана документ по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе не предполагает окончательного решения вопроса урегулирования конфликта. Об этом глава армянского правительства сообщил в четверг, 12 ноября, во время своего обращения к нации.

- Этот документ не предполагает содержательного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Совместное заявление лишь о прекращении боевых действий в регионе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен по сей день, - объяснил свое мнение Никол Пашинян.

Политик также сообщил, что миротворцы из России, которые уже дислоцированы в Лачинском коридоре, должны обеспечить безопасность наземной связи Армении и Степанакерта.

Как сообщал сайт Kp.ru, Никол Пашинян объяснил свое решение подписать заявление о прекращении огня в Карабахе, поскольку в противном случае армия Армении могла оказаться в окружении, а страна потеряла бы еще несколько городов.