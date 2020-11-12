Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о мире в Карабахе Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

- Мы почувствовали там что-то вроде обиды - ну как так, нам ничего не рассказали, - сказал он в интервью журналистам в четверг, 12 ноября.

Напомним, что Сергей Лавров также опроверг заявления Анкары о том, что турецкие военные будут участвовать в миротворческих действиях на территории Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел РФ напомнил, что границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются географическими координатами на территории Азербайджана, в центре, который будет работать дистанционно.

9 ноября лидеры России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом, конфликтующие стороны останавливаются на занимаемых позициях и должны провести обмен военнопленными. Кроме того, в Карабах вводят миротворцы из России.