МИД России планирует оказывать содействие журналистам в Белоруссии Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство будет оказывать содействие журналистам в Белоруссии. В четверг, 12 ноября, во время интервью российским и иностранных СМИ глава ведомства заявил, что в настоящее время планируется провести заседание коллегии министр республики и России.

- Планируется заседание коллегии двух министерств, но и не дожидаясь этого, ставим вопросы перед нашими коллегами, - отметил министр.

Лавров также сообщил, что массовые акции протеста, которые вспыхнули на территории республики, постепенно сходят на нет: количество участников несанкционированных митингов уменьшается.

- Снижение массовой активности отражает понимание теми людьми, что выходили на улицу, что ситуацию нужно успокаивать, переходить к диалогу, - добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства назвал опыт Белоруссии после выборов президента «весьма печальным». Он отметил, что даже те, кто способствовал разжиганию белорусских протестов, уже давно поняли их бессмысленность, однако остановиться уже не могут.

Напомним, что массовые акции протеста в Белоруссии начались после объявление итогов выборов президента, на которых шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал 80,1 процента голосов избирателей.

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