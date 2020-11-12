МИД России планирует оказывать содействие журналистам в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство будет оказывать содействие журналистам в Белоруссии.

- Планируется заседание коллегии двух министерств, но и не дожидаясь этого, ставим вопросы перед нашими коллегами, - отметил глава МИД в ходе интервью в четверг, 12 ноября.

Лавров также сообщил, что массовые акции протеста, которые вспыхнули на территории республики, постепенно сходят на нет: количество участников несанкционированных митингов уменьшается.

- Снижение массовой активности отражает понимание теми людьми, что выходили на улицу, что ситуацию нужно успокаивать, переходить к диалогу, - добавил министр.

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