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Политика

Лавров рассказал о санкциях против России на фоне выборов в США

Администрации Трампа не надо ждать завершения своих полномочий, чтобы ввести новые ограничения, отметил глава МИД РФ
Ксения АНУФРИЕВА
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Администрации Трампа не надо ждать завершения своих полномочий, чтобы ввести новые санкции против России. Российская сторона уже привыкла к тому, что следует полагаться только на самих себя. Такое мнение выразил в интервью журналистам в четверг, 12 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Наверное, администрации Трампа не надо ждать завершения своих полномочий, чтобы ввести новые санкции против России. Санкции вводили уже 46 раз. Мы уже привыкли к тому, что нам нужно полагаться только на самих себя, - сказал министр.

Он отметил, что западные государства показали свою полную недоговороспособность и ненадежность.

- Много таких примеров, когда Запад срывал злость на нас за то, что допустил проколы в политике. Сейчас видим и Скрипалей, и Навального. Совершенно неприемлемо ведут себя наши немецкие партнеры, - объяснил Сергей Лавров.