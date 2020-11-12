Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Карабахе

Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, в том числе о введении в регион 1 960 миротворцев из России. В документе, опубликованном в четверг, 12 ноября, на официальном портале правовой информации, говорится, что ротация контингента будет проходить не реже двух раз в год.

Президентский указ подписан на основании постановления Совфеда об использовании Вооруженных сил России за ее пределами и совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября.

- В Карабах будет направлено воинское формирование численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с возможностью автоматического продления, - говорится в документе.

Если за полгода до истечения срока действия заявления Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей, то миротворцы будут осуществлять свою деятельность в регионе еще пять лет.

В своем указе Владимир Путин также поручил министерству обороны РФ производить ротацию личного состава миротворцев не реже двух раз в год и замену военной техники при необходимости. Федеральной службе безопасности поручили контролировать обеспечение Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Правительству России Путин поручил обеспечить финансирование расходов, связанным с миротворцами в Карабахе, в том числе выплату им денежного довольствия.