«Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей

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Центр развития карьеры образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, начал прием заявок на участие в бесплатном онлайн-курсе по развитию навыков для ведения бизнеса. Курс будет проводиться бесплатно на интерактивной платформе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» с 15 по 29 ноября.

«Программа состоит из восьми вебинаров, каждый из которых посвящен отработке отдельных навыков, - пояснил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов в области переговоров, управления знаниями, командообразования и профайлинга. По итогам курса каждый участник получит сертификат».

В ходе курса участников познакомят с правилами и разберут на практике методику управления сложными переговорами, объяснят, как выходить на руководство, принимающее решения, а также помогут освоить профайлинг - систему описания личности, которая позволяет прогнозировать поведение человека. Кроме того, слушатели научатся успешно взаимодействовать в команде, разберут семь компетенций управления личными знаниями, необходимых для реализации проекта, узнают секреты кадрового профайлинга, научатся искать резервы для роста эффективности проектов, бизнес-активностей и развития команд и эффективно управлять изменениями для достижения новых целей.