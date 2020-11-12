Почему Россия не поздравила Байдена с победой на выборах, объяснил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам в четверг, 12 ноября, объяснил, почему Россия не поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

- Я удивляюсь, почему так много уделяется внимания. В США не произошло объявлений. Все поздравления опираются на подсчеты СМИ и соцсетей. У нас несколько иной подход. Поздравления не направили не только Россия или Китай, но ведь даже и Мексика. Не стал бы выискивать теории заговоров. Это нормальная и вежливая практика, - рассказал глава ведомства.