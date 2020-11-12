Лавров: отравляющие вещества могли попасть в тело Навального в Германии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Алексея Навального могло произойти в Германии или при транспортировке.

- Наиболее жесткие факты, на которые надо реагировать немецким коллегам, пациент Навальный был передан после того, как врачи сказали, что он может быть транспортирован в Германию. Незамедлительно был передан в "Шарите", как и в омской клинике, не нашли боевых отравляющих веществ. Когда же попросили показать, то сказали - вы узнаете секреты, которые позволяют немцам узнавать, как определяются немцами боевые отравляющие вещества, - сказал министр на интервью журналистам в четверг, 12 ноября.

Как сообщал сайт Kp.ru, Сергей Лавров сегодня также объявил, что Россия вводит ответные санкции против Евросоюза на фоне ситуации с Навальным и ограничений со стороны Запада. Санкции коснуться представителей руководящих структур Германии и Франции, то есть будут зеркальными.