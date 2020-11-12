В Томской области сохраняется рост производства продовольствия

Наиболее существенный результат показало производство растительного масла (+68,6%), сметаны (+42,1%), сливок (+40,7%), говядины (+17,5%), печенья (+16%) и свинины (+12,4%).

«На крупных молокоперерабатывающих предприятиях ежегодно появляются два-три вида новой продукции, — отметил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр. — В этом году компания «Деревенское молочко» стала выпускать три сорта полутвердых сыров, «Томское молоко» производит качественные творожные сыры. Переход на глубокие технологические процессы в пищевой промышленности мы поддерживаем, компенсируя часть затрат на покупку оборудования».

По прогнозам экспертов, объем производства в пищевой отрасли региона в 2020 году к уровню предыдущего увеличится на 20%. Рост ожидается за счет развития производства рапсового масла на заводе «Сибирская олива», а также выхода на полную мощность по переработке мяса и начала экспортных поставок свинины во Вьетнам в «Сибагро».

Напомним, по итогам 2019 года объем производства пищевых продуктов в Томской области в сопоставимых ценах к 2018-му увеличился на 17,9% и составил 30,8 млрд рублей.