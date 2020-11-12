Глава МИД ФРГ заявил о невозможности достичь безопасности в Европе без России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безопасность в Европе без участия России невозможна, поэтому Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны быть открыты для диалога с Москвой. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Европа и ОБСЕ должны подготовиться к такой открытости. Это наш шанс в продвижении идеи совместной европейской безопасности - безопасности, которой не достигнуть без России или даже вопреки ей», - сказал глава МИД ФРГ

По словам немецкого министра, чтобы в таком диалоге европейский голос был услышан, Брюссель должен согласовать общую позицию в отношении Москвы.

Кроме того, Маас считает, что с приходом Джо Байдена на пост президента США Вашингтон сделает ставку на силу в отношении Москвы. По его словам, кандидата от демократической партии также выразил готовность привлекать Россию в области контроля над вооружениями.